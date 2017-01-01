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Турция возобновила полеты в Иран и Ирак - СМИ

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После суточного перерыва авиаперевозчики Турции и германская компания Lufthansa возобновляют полеты в Иран и Ирак.
В Иран и Ирак возобновляют полеты
В Иран и Ирак возобновляют полеты

Авиаперевозчик Турецкие авиалинии, а также авиакомпания-лоукостер Пегасус эйрлайнс с вечера 9 января возобновляют полеты в Иран и Ирак. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компаниях.

По их данным, первый рейс Турецких авиалиний после 24-часовой приостановки полетов вылетит из стамбульского аэропорта им. Сабихи Гекчен в 18:05 GMT (21:05 мск) в Тегеран. Пегасус эйрлайнс отправит свой рейс в 20:50 GMT (23:50 мск) по тому же маршруту.

Также о возобновлении полетов в Тегеран заявили в германской авиакомпании Lufthansa.

"С сегодняшнего дня мы снова предлагаем этот рейс на ежедневной основе", - приводит его слова агентство ДПА.

Как ожидается, самолет в направлении Тегерана (рейс LH 600) вылетит из международного аэропорта Франкфурта-на-Майне в течение дня.

Ранее сообщалось, что украинским авиакомпаниям запретят летать в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ.

Также президент Владимир Зеленский поручил расследовать авиакатастрофу и проверить весь гражданский авиафлот Украины.

 

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Теги: авиакатастрофа, Ирак, Иран, Турция, авиаперелет, полеты, авиакомпании, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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