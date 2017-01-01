Суд разрешил продолжить строить стену на границе США и Мексики

Трамп заявил, что суд одобрил использование 3,6 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство стены.

В США суд разрешил продолжить строительство стены на границе с Мексикой

Апелляционный суд разрешил продолжить строительство стены на границе США и Мексики за счет денег Пентагона. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter в четверг, 9 января.

"Апелляционный суд Пятого округа отменил решение суда низшей инстанции и дал возможность построить один из самых больших участков крайне необходимой южной пограничной стены", - написал Трамп и добавил, что "вся стена строится и готовится к запуску".

По информации Reuters, суд разрешил использовать 3,6 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство стены.

Напомним, что ранее суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на стену. Попытка перераспределить средства, предназначенные для военного строительства, путем объявления чрезвычайного положения была незаконной, считает судья в Техасе.

Также сообщалось, что контрабандисты вырезают части из "стены Трампа" между США и Мексикой. Злоумышленники использовали электронные пилы, чтобы прорезать отверстия в новых участках стены, которую построил Дональд Трамп.

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