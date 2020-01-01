Крушение самолета МАУ: Канада хочет участвовать в расследовании

У канадской стороны "есть много вопросов, на которые нужно будет ответить", заявили в МИД страны.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которого подчеркнул важность допуска канадских специалистов к месту катастрофы самолета украиснкой компании МАУ в Тегеране. Об этом говорится в заявлении канадского МИД, обнародованном в четверг, 9 января.

"Министры иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань и Мохаммад Джавад Зариф созвонились вчера (8 января – ред.) вечером. Министр Шампань подчеркнул необходимость предоставления быстрого допуска в Иран канадских официальных представителей для оказания консульских услуг, помощи в идентификации погибших и участия в расследовании катастрофы", – говорится в сообщении.

Канадский министр отметил, что у его страны "есть много вопросов, на которые нужно будет ответить".

Министр Шампань также осудил удары Ирана по базам в Ираке, где размещены коалиционные силы, в том числе и канадцы.

Напомним, 8 января самолет авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета – 63 гражданина Канады.

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