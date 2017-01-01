Трамп обвинил Сулеймани в подготовке взрыва посольства США

Вашингтон давно должен был устранить иранского генерала Сулеймани, заявил американский лидер.

Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, утверждал в четверг, 9 января, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство", - сказал глава государства. Он не уточнил, о каком именно диппредставительстве США идет речь.

"Мы сделали это (убили Сулеймани - ред.) и по другим причинам, которые были весьма очевидны. Были жертвы, один из наших военнослужащих погиб", - добавил Трамп.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране заявили, что удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

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