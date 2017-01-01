В Иране ответили на обвинения США о запуске ракеты

В Иране ставят под сомнение утверждение США о том, что он по ошибке сбил украинский авиалайнер.

В Иране ответили на заявления в США, что самолет МАУ могла сбить ракета

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде ответил на утверждение в США о том, что украинский самолет около Тегерана могли сбить ракетой по ошибке. Об этом сообщает CNN.

"Если ракета или реактивный снаряд попадут в самолет, будет свободное падение", – сказал он.

При этом Абедзаде добавил, что после взлета самолет еще летел пять минут, и "пилот пытался вернуться в аэропорт, но ему это не удалось".

"Как самолет может быть сбит ракетой, а затем пилот пытается вернуться в аэропорт?" – задался он вопросом.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ. Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране, заявил президент США.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Напомним, что ранее Иран призвал к расследованию катастрофы другие страны. Другие страны будут привлечены к расследованию авиакатастрофы в рамках приложения 13 к Чикагской конвенции.

В СНБО назвали три "закрытые" версии крушения самолета. Причины авиакатастрофы в Иране расследуют лучшие специалисты в Украине, заверил Алексей Данилов.

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