Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет

Подлинность записи на данный момент не подтверждена, сообщил Выложивший видео пользователь.

В сети видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет Boeing 737-800, потерпевшего крушение в Тегеране 8 января. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале PS752.

Выложивший видео пользователь отметил, что подлинность записи на данный момент не подтверждена. Также точно не известно, или на видео действительно зафиксирован самолет рейса PS752, который шел по маршруту Тегеран-Киев.

"Видеоматериал, который я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в рейс PS752. Я пока не могу проверить видео! Но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я связался с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео, в которой есть метаданные или, по крайней мере, показать ее в том же месте... PS752", - написал он.

Iran: Unverified video purports to show Ukrainian flight #PS752 and the moment a missile strikespic.twitter.com/nDiZckxyVD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 9 января 2020 г.