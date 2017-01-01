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Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет

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Подлинность записи на данный момент не подтверждена, сообщил Выложивший видео пользователь.

В сети видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет Boeing 737-800, потерпевшего крушение в Тегеране 8 января. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале PS752.

Выложивший видео пользователь отметил, что подлинность записи на данный момент не подтверждена. Также точно не известно, или на видео действительно зафиксирован самолет рейса PS752, который шел по маршруту Тегеран-Киев. 

"Видеоматериал, который я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в рейс PS752. Я пока не могу проверить видео! Но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я связался с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео, в которой есть метаданные или, по крайней мере, показать ее в том же месте... PS752", - написал он.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ. Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране, заявил президент США.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Напомним, что ранее Иран призвал к расследованию катастрофы другие страны. Другие страны будут привлечены к расследованию авиакатастрофы в рамках приложения 13 к Чикагской конвенции.

В СНБО назвали три "закрытые" версии крушения самолета. Причины авиакатастрофы в Иране расследуют лучшие специалисты в Украине, заверил Алексей Данилов.

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, ракета, видео, МАУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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