Трюдо заявил, что Иран сбил украиский лайнер

Иран случайно сбил самолет МАУ под Тегераном, сообщил премьер Канады со ссылкой на разведчиков.

По его словам, самолет могли сбить случайно

Иранские военные случайно сбили украинский самолет под Тегераном. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо со ссылкой на разведывательные данные из нескольких источников, передает CNN.

По его словам, самолет могли сбить случайно.

"У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Возможно, это было сделано неумышленно", - заявил Трюдо.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ. Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране, заявил президент США.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Напомним, что ранее Иран призвал к расследованию катастрофы другие страны. Другие страны будут привлечены к расследованию авиакатастрофы в рамках приложения 13 к Чикагской конвенции.

В СНБО назвали три "закрытые" версии крушения самолета. Причины авиакатастрофы в Иране расследуют лучшие специалисты в Украине, заверил Алексей Данилов.

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