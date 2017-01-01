Авиакатастрофа: Киев просит помощи в расследовании

Офис президента обратился к партнерам за помощью в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране.

Офис президента просит партнеров Украины предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране, если у них такие есть. Об этом сообщила пресс-служба ОП в Facebook

"Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их", - говорится в сообщении.

В Офисе рассказали, что сейчас идет работа специальной комиссии по расследованию катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Иране.

По этому поводу в четверг президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран, в том числе с премьер-министрами Канады и Швеции.

Напомним, что Иран призвал к расследованию катастрофы другие страны. Другие страны будут привлечены к расследованию авиакатастрофы в рамках приложения 13 к Чикагской конвенции.

В СНБО назвали три "закрытые" версии крушения самолета. Причины авиакатастрофы в Иране расследуют лучшие специалисты в Украине, заверил Алексей Данилов.

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