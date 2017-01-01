Иран призвал Boeing участвовать в расследовании
Рабей подчеркнул, что комитет, отвечающий за расследование инцидента, был сформирован на основе положений Международной организации гражданской авиации (ИКАО).В соответствии с международными правилами, в расследовании могут принимать участие авиационная организация страны, в которой произошел инцидент (Иран), авиационная организация страны, которая выдавала квалификацию на рейс (Украина), владелец самолета (Украина), завод-изготовитель самолета (Boeing) и завод-производитель двигателя самолета (Франция).
Рабей указал, что представитель Украины в настоящее время находится в Иране, и призвал Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к изучению черных ящиков"Мы также приветствуем присутствие экспертов из тех государств, граждане которых погибли в результате трагедии", - говорится в заявлении иранского правительства.
Отмечается, что по распоряжению президента Хасана Роухани, результаты расследования будут "немедленно и регулярно предоставляться общественности, в особенности семьям погибших".
Напомним, Boeing 737 Международных авиалиний Украины, который летел из Тегерана в Киев, 8 января разбился после вылета из аэропорта иранской столицы.
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы 11 украинцев.
Ранее в США, Канаде и Британии допустили попадание иранской ракеты в украинский самолет.
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