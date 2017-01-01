Иран призвал Boeing участвовать в расследовании

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей заявил, что Тегеран разрешил авиакомпании Boeing присоединиться к расследованию катастрофы самолета МАУ. Об этом 10 января сообщило агентство IRNA

Рабей подчеркнул, что комитет, отвечающий за расследование инцидента, был сформирован на основе положений Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В соответствии с международными правилами, в расследовании могут принимать участие авиационная организация страны, в которой произошел инцидент (Иран), авиационная организация страны, которая выдавала квалификацию на рейс (Украина), владелец самолета (Украина), завод-изготовитель самолета (Boeing) и завод-производитель двигателя самолета (Франция).

Рабей указал, что представитель Украины в настоящее время находится в Иране, и призвал Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к изучению черных ящиков

"Мы также приветствуем присутствие экспертов из тех государств, граждане которых погибли в результате трагедии", - говорится в заявлении иранского правительства.

Отмечается, что по распоряжению президента Хасана Роухани, результаты расследования будут "немедленно и регулярно предоставляться общественности, в особенности семьям погибших".