Трамп изменил отношение к проблеме климата

Трамп отрицательно ответил на вопрос журналиста, считает ли он проблему глобального потепления вымышленной.

"Это не является мистификацией. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема. Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду", - подчеркнул президент США.

Напомним, летом 2017 года президент США объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. По его мнению, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает американскую промышленность.

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