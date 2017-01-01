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Трамп изменил отношение к проблеме климата

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Американский лидер, неоднократно ставивший под сомнение глобальное потепление, теперь считает его очень серьезной проблемой.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему. Такое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме 9 января.
 
Трамп отрицательно ответил на вопрос журналиста, считает ли он проблему глобального потепления вымышленной.
 
"Это не является мистификацией. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема. Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду", - подчеркнул президент США.
 
Ранее американский лидер заявлял, что не доверяет предположениям ученых о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека и что изменения приобретают опасный характер.
 

Напомним, летом 2017 года президент США объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. По его мнению, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает американскую промышленность.

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Теги: глобальное потепление, экология, климат, Трамп, Дональд Трамп, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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