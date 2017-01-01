Авиакатастрофа МАУ: США направят эксперта в Иран

Тегеран официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера.

На месте крушения самолета МАУ в Тегеране

Национальное управление США по безопасности на транспорте (NTSB) получило официальное уведомление от Ирана об авиакатастрофе украинского самолета и примет участие в расследовании инцидента. Об этом 10 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иранского чиновника.

В NTSB указали, что назначили уполномоченного представителя для проведения расследования.

"Управление продолжает отслеживать ситуацию с крушением самолета и оценивать уровень своего участия в расследовании", - цитирует агенство заявление NTSB.

Корпорация Boeing выразила готовность оказать содействие ведомству в расследовании крушения лайнера МАУ. При этом в компании не пояснили, готовятся ли ее специалисты к отправке в Иран.

Ранее представитель правительства Ирана назвал ложью версию США о случайном попадании ракеты в украинский самолет и призвал Boeing направить эксперта для участия в расследовании аварии.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, который летел из Тегерана в Киев, 8 января разбился после вылета из аэропорта иранской столицы.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы 11 украинцев.

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