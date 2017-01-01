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Трамп заявил, что Европа его невзлюбила

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Американский лидер убежден, что негатив европейских стран связан с требованием увеличить расходы на оборону.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО получает преимущества за счет Соединенных штатов, которые защищают Европу от России. Об этом он заявил 9 января, выступая на предвыборном митинге в Огайо, сообщает РИА Новости.
 
"НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран альянса – ред.) снижаются многие годы, последние 15-18 лет", - подчеркнул американский лидер. 
 
По словам Трампа, европейские страны "невзлюбили" его за призывы увеличить расходы на оборону, в отличие от экс-президента США Барака Обамы, который не выдвигал таких требований.
 
Напомним, Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
 
В конце ноября 2019 года стало известно, что в НАТО согласовали новую формулу расчета взносов в общий бюджет альянса, согласно которой Германия увеличит вклад, а США уменьшат.
 
Таким образом две страны заплатят почти по 16% от бюджета НАТО, а остальные расходы распределят между остальными членами альянса.

В целом, совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов по сравнению с 2016 годом.

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Теги: бюджет, Европа, США, НАТО, расходы, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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