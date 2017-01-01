Трамп заявил, что Европа его невзлюбила

Американский лидер убежден, что негатив европейских стран связан с требованием увеличить расходы на оборону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО получает преимущества за счет Соединенных штатов, которые защищают Европу от России. Об этом он заявил 9 января, выступая на предвыборном митинге в Огайо, сообщает РИА Новости.

"НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран альянса – ред.) снижаются многие годы, последние 15-18 лет", - подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, европейские страны "невзлюбили" его за призывы увеличить расходы на оборону, в отличие от экс-президента США Барака Обамы, который не выдвигал таких требований.

Напомним, Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.

Таким образом две страны заплатят почти по 16% от бюджета НАТО, а остальные расходы распределят между остальными членами альянса.

В целом, совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов по сравнению с 2016 годом.

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