США выяснят причины катастрофы в Иране - Помпео

Глава Госдепартамента допустил, что украинский авиалайнер по ошибке мог быть сбит иранской стороной.

США планируют выяснить причины крушения самолета Международных авиалиний Украины в Иране. Об этом госсекретарь Майкл Помпео заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое 9 января распространила пресс-служба Госдепа.

По словам Помпео, "сейчас многие подозревают", что самолет был сбит запущенной в Иране ракетой и "если это подтвердится по итогам расследования", то "это - ужасная трагедия".

Также глава Госдепартамента подчеркнул, что на борту самолета, в частности, находились граждане европейских стран, Канады, а также Ирана.

"Мы узнаем, что на самом деле случилось", - указал Помпео.

Он также отметил, что считает "нелепыми, странными и явно политизированными" утверждения о том, что США якобы спровоцировали действия со стороны Ирана, которые могли привести к авиакатастрофе.

Помпео уверен, что целью иранских атак на объекты в Ираке было убийство американских военных.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Ранее СМИ сообщили, что по данным разведки США и Ирака, украинский самолет по ошибке сбили иранские ЗРС.

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