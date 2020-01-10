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Иран угрожает США и союзникам тысячами убитых

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Власти Ирана заявили, что нашли 104 позиции США и их союзников в регионе, и в случае новой "ошибки" США, эти цели обстреляют, а счет погибших пойдет на тысячи.
Иран пригрозил США и союзникам ракетами и "4000-5000 убитых"
Иран пригрозил США и союзникам ракетами и "4000-5000 убитых"
АР (архивное фото)

Потери США и союзников могут достигнуть 5 тысяч погибших, а предыдущие ракетные удары были только началом. Об этом заявил глава Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Гаджизаде, передает иранское агентство Tasnim в пятницу, 10 января.

Гаджизаде заявил, что операция будет продолжаться по всему региону, и подчеркнул, что 13 ракет должны были "поразить военную машину противника", а не убить людей. Он также отметил, что к запуску готовы еще несколько сотен.

"Мы не стремились убить кого-либо в этой операции, однако десятки людей были убиты и ранены. Мы могли бы организовать операцию таким образом, чтобы 500 человек были убиты на первом этапе, и, если бы они ответили, на втором и третьем этапах их потери достигли бы 4000-5000", - сказал Гаджизаде.

Ранее сообщалось, что Иран продолжит военную операцию против США. Иранские военные обещают продолжить военную операцию "Мученик Сулеймани" по всему региону.

Война началась. Иран атаковал военные базы США

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Теги: США, Иран, обстрел, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Letohradek    10.01.2020, 10:15
Оценка:  +4
Letohradek
США нужно было вмешаться еще в 1979, когда ублюдочные исламисты взяли в заложники работников американского посольства в Тегеране! Вот тогда был шанс уничтожить гадину в зародыше! Но и сейчас не поздно, но уже с большей кровью.
Alkoholowe    10.01.2020, 09:51
Оценка:  0
Alkoholowe
третьей мировой не хватало...
МаюРацию    10.01.2020, 10:16
Оценка:  -6
МаюРацию
Оглянись, она уже идёт!!!
Alkoholowe    10.01.2020, 10:19
Оценка:  +1
Alkoholowe
она начнеться когда кто-то по кому-то бомбанет ядерным оружием...вот тогда жесть будет.
а пока что это так...игра в войнушку.
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