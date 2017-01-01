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Трамп заявил об ужесточении санкций против Ирана

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В обращении к нации американский президент пригрозил Ирану мощными санкциями, которые, по словам Трампа, уже ввели.
Трамп заявил об ужесточении санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против Ирана уже усилили после ракетного удара по американским базам в Ираке, сообщает Reuters.

"Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены. Я только что согласовал это с Министерством финансов", - сказал он.

При этом Трамп не стал рассказывать детали новых санкций, отметив, что соответствующее заявление в ближайшее время будет сделано в Министерстве финансов.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. По словам Трампа, американцы и иракцы при ударах не пострадали.

Позже в обращении к нации американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к миру с Ираном, но пригрозил мощными санкциями.

 

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Теги: США, Иран, Трамп, санкции, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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