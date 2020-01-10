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Посол Украины в Канаде прокомментировал заявление о сбитом лайнере МАУ

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Украина хочет получить разведданые о ракетном ударе по самолету МАУ.
Украинский самолет могли сбить ракетой ЗРК “Tор-M1“
Украинский самолет могли сбить ракетой ЗРК “Tор-M1“
twitter.com/CGTNOfficial

Украина пытается получить доступ к разведывательной информации Канады о возможном ракетном ударе по лайнеру МАУ вблизи Тегерана. Об этом телеканалу СВС рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. 

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“Мне неизвестно о передаче Канадой Украине разведданных, но мы бы очень этого хотели. Наш подход заключается в следующем: мы хотим делиться всей имеющейся или полученной в будущем информацией и ожидаем того же от партнеров“, - сказал Шевченко.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что иранские военные случайно сбили украинский самолет под Тегераном.

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Теги: Канада, мау, Шевченко, разведданые, крушение Боинга
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Комментариев (1)
fkrfyfan    10.01.2020, 11:39
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fkrfyfan
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