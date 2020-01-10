В Канаде совершил экстренную посадку самолет

Самолет летел из США в Израиль, когда один из двигателей задымился. Никто не пострадал, вопрос о дальнейшем пути пассажиров решается.

В аэропорту города Галифакс в Канаде самолет израильской авиакомпании El Al экстренно приземлился из-за дыма в двигателе. Об этом со ссылкой на авиакомпанию сообщает РИА Новости в пятницу, 10 января.

Известно, что самолет выполнял рейс из США в Израиль.

"Рейс LY26 совершил посадку из-за дыма в одном из двигателей. Все (пассажиры - ред.) в порядке, некоторые сели на рейсы через Торонто, некоторые остались там, о них позаботились", - сообщили в авиакомпании.

Сейчас авиакомпания ищет решения сложившейся ситуации.

Напомним, что ранее в Харькове самолет со второй попытки совершил аварийную посадку. Самолет с туристами совершал рейс из Шарм-эль-Шейха. Из-за густого тумана и нехватки топлива самолет сначала приземлялся в Борисполе, а затем, в неподходящих погодных условиях, - в Харькове.

Также сообщалось, что самолет с премьером Болгарии экстренно сел из-за поломки. У правительственного самолета отказала навигационная система, из-за чего пилот не смог с первого раза посадить борт.

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