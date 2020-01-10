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Украина и Иран договорились вместе расшифровать черные ящики - СМИ

Комментариев: 2
Страны договорились о совместном расследовании, контролировать ход которого будут судебные власти Ирана. У сторон есть необходимое оборудование для извлечения данных бортовых самописцев, передает Bloomberg.
Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков самолета МАУ
Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков самолета МАУ

Специалисты из Ирана и Украины вместе займутся расшифровкой данных черных ящиков разбившегося самолета МАУ. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 10 января.

"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", - сказано в публикации.

Отмечается, что стороны располагают оборудованием, необходимым для извлечения данных. Контролировать ход расследования будут судебные власти Ирана.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украинский самолет. Он якобы подвергся удару ракетной системой земля-воздух Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Также появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет.

Ракета или двигатель. Расследование катастрофы МАУ

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, МАУ, черный ящик
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    10.01.2020, 11:34
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
Иран еще пару дней назад сказал, что они подтерли записи!!!...)))))))
консультантов у них много, которые имеют большую практику и фантазию!!!...гы-гы-гы
fkrfyfan    10.01.2020, 11:33
Оценка:  -7
fkrfyfan
Оборудование то может и есть, а есть ли опыт?
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