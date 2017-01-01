Обнародовано новое видео крушения украинского самолета в Иране
В Иране было обнародовано очередное видео крушения украинского самолета компании МАУ Boeing 737. Ролик опубликовал журналист BBC Али Хашем в Twitter.
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Запись сделана из проезжающего авто. На ролике показаны последние секунды полета Боинга перед крушением.
New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 10 января 2020 г.
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Напомним, ранее уже появлялись фото и видео с места крушения Boeing 737. На месте работали 22 бригады спасателей.
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