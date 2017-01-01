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Обнародовано новое видео крушения украинского самолета в Иране

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Соответствующее видео опубликовал иранский корреспондент.
Инфракрасный спутниковый снимок, сделанный компанией MAXAR Technologies, показывающий зону крушения украинского самолета в Иране
Инфракрасный спутниковый снимок, сделанный компанией MAXAR Technologies, показывающий зону крушения украинского самолета в Иране
EPA/UPG

В Иране было обнародовано очередное видео крушения украинского самолета компании МАУ Boeing 737. Ролик опубликовал журналист BBC Али Хашем в Twitter.

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Запись сделана из проезжающего авто. На ролике показаны последние секунды полета Боинга перед крушением. 

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Напомним, ранее уже появлялись фото и видео с места крушения Boeing 737. На месте работали 22 бригады спасателей.

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Теги: МАУ, самолет, Иран, Украина, видео, крушение
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