Обнародовано новое видео крушения украинского самолета в Иране

В Иране было обнародовано очередное видео крушения украинского самолета компании МАУ Boeing 737. Ролик опубликовал журналист BBC Али Хашем в Twitter.

Запись сделана из проезжающего авто. На ролике показаны последние секунды полета Боинга перед крушением.

New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq