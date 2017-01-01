В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел мощный взрыв

До взрыва было зарегистрировано 268 "выдохов" из водяного пара и вулканических газов, а также вулканотектоническое землетрясение магнитудой 1,4.

На высочайшем вулкане Мексики Попокатепетле произошел мощный взрыв. Об этом накануне сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий.

Взрыв был зафиксирован 9 января в 10:04 по местному времени. До этого было зарегистрировано 268 "выдохов" из водяного пара и вулканических газов, а также полтора часа тремора – вулканического дрожания. В итоге было зафиксировано вулканотектоническое землетрясение магнитудой 1,4.

Высота столба пепла составляла 3 км, а выброшенный материал разлетелся на километр от края кратера.

По данным центра, Попокатепетль находится в желтой фазе. Этот уровень тревоги не предусматривает эвакуации или прекращения работы.

Напомним, стратовулкан Попокатепетль – вторая по высоте (5426 м) гора Мексики после пика Орисаба. Это один из самых активных вулканов в Мексике. В его окрестностях проживают 20 млн человек. В конце декабря Попокатепетль выбросил столб пепла на высоту до одного километра.

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