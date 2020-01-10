Стала известна причина авиакатастрофы в Казахстане

Названа предварительная причина крушения самолета компании Bek Air у аэропорта Алматы в Казахстане.

Фото - Спасатели работали на месте крушения самолета около аэропорта Алматы EPA/UPG

Власти Казахстана по предварительным результатам комиссии назвали причину крушения самолета у аэропорта Алматы. Это обледенение воздушного судна, сообщает Спутник.

Эксперты не обнаружили технических проблем, а также нарушений правил загрузки. Основная причина - обледенение.

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"Отложение льда на поверхности судна, простоявшего на стоянке около двух суток – рассматриваемая версия крушения. Основная версия – версия обледенения воздушного судна“, - заявил зампремьер-министра Роман Скляр.

По словам чиновника, пилот судна принял ошибочное решение об обработке противообледенительной жидкостью.

По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью, крылья самолета не обрабатывались, - сказал Скляр

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По мнению Романа, спутный след как причина не рассматривается, так как ветер был устойчивым. Также нет замечаний к работе авиационной техники.

“Спутный след при данных условиях сместился влево на расстояние не менее 5 метров. Он не мог оказать влияние на возникновение особой ситуации“, - отметил Скляр.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане близ аэропорта Алматы рухнул самолет, на борту которого находилось 98 человек (из них 2 украинца). Погибли 12 человек.

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