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Канада и Франция направили в Тегеран специалистов

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Представитель агентства по расследованию авиакатастроф BEA и канадская делегация направляются в Иран для выяснения причин крушения лайнера МАУ.
Специалисты разных стран будут расследовать падение самолета МАУ
Специалисты разных стран будут расследовать падение самолета МАУ
twitter.com/CGTNOfficial

Канада и Франция направляют своих представителей в Иран для участия в расследовании авиакатастрофы украинского самолета. Об этом в пятницу, 10 января, сообщили журналистам официальные лица в Тегеране и Париже.

Так, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что делегация из 10 канадских представителей уже отправилась в Тегеран.

"Делегация из 10 представителей Канады отправилась в Иран для расследования обстоятельств гибели граждан этой страны в результате катастрофы украинского самолета", - приводит слова Мусави пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Также французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA отправляет представителя для расследования причин крушения самолета, сообщает Reuters.

"Мы были уведомлены об этом событии Ираном, и мы назначили аккредитованного представителя для расследования. На данный момент никакой дополнительной помощи не запрашивалось", - сообщили в агентстве.

В свою очередь министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова внести свой вклад в расследование катастрофы.

Ранее сообщалось, что Украина и Иран договорились вместе расшифровать черные ящики.

Ракета или двигатель. Расследование катастрофы МАУ

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Теги: авиакатастрофа, Иран, Франция, Канада, расследование, МАУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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