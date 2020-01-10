Дискуссия на политические темы между дальнобойщиками окончилась плачевно для украинца.

В Италии украинца едва не убили из-за Сталина кадр из видео

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В Италии дальнобойщик из Беларуси сильно избил своего коллегу из Украины из-за политического спора, усугубленного большим количеством алкоголя. Украинец попал в больницу с серьезными травмами головы, пишет итальянское издание Il Cittadino.

Как сообщается, оба дальнобойщика на стоянке дальнобойщиков ожидали окончания режима ограничения поездок для тяжелых грузовиков, введенного на время праздников. Чтобы скрасить ожидание, украинец и белорус (который также является уроженцем Украины) употребляли алкогольные напитки и общались, в том числе, на политические темы.

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На второй день дискуссия стала предельно жесткой и 59-летний белорус ударил 47-летнего украинца по голове железным прутом. Издание со ссылкой на свидетелей их времяпрепровождения уточняет, что спорщики много говорили о политике своих стран и об Иосифе Сталине. Правда, не уточняется, кто какую позицию отстаивал. Также сообщается, что гражданин Беларуси пока отказывается давать показания.

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