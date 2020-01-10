В РФ уволили 16 ФСБшников за то, что снимали стрельбу на Лубянке - СМИ

Уволены все сотрудники - те, которые вели съемку "для себя" и те, которые передали видео в СМИ.

После проведения расследования по факту стрельбы на Лубянке в Москве были уволены 16 сотрудников ФСБ. Речь идет о работниках центрального аппарата. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на другие СМИ и на свои источники в ФСБ.

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Собственные источники издания подтвердили информацию об увольнении сотрудников управления “П“ службы экономической безопасности ФСБ. Они занимались сопровождением уголовных дел по преступлениям на промышленных предприятиях стратегического значения.

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Другие источники издания опровергли информацию об увольнении. По их словам, сотрудники отстранены от службы. Рапорты об увольнении они написали самостоятельно после внутренней проверки.

Причина - использование личных смартфонов в здании ФСБ. При входе все сотрудники обязаны выключить гаджеты - говорится в сообщении

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Стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря 2019 года. Нападавшего 39-летнего Евгения Манюрова спецназ застрелил на месте.

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Стрельба возле здания ФСБ в Москве 0:00 / 00:25