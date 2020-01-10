Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появилось видео черных ящиков с самолета МАУ

Комментариев: 0
Бортовые самописцы вскроют сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад. Иранцы заявили, что если не смогут самостоятельно их расшифровать, обратятся к другим странам.

Иранские чиновники показали найденные черные ящики самолета МАУ, который потерпел крушение под Тегераном. Соответствующее видео в пятницу, 10 января, обнародовал иранский телеканал IRNN.

Отмечается, что на данном видео запечатлены черные ящики самолета МАУ.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что будет трудно получить данные бортовых самописцев из-за повреждений. Он также в очередной раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не в результате ракетного удара.

В свою очередь глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что черные ящики будут вскрыты сегодня, 10 января, сообщает агентство IRNA.

"Если иранская сторона не сможет расшифровать, то прибегнет к помощи России, Франции, Канады или Украины", - сказал Резайефар.

Он также отметил, что бортовые самописцы повреждены.

"Украинская делегация также считает, что черные ящики повреждены, однако карты памяти разговорного и параметрического самописцев, вероятно, пригодны к использованию", - подчеркнул Резайефар.

По его словам, вскрытие черных ящиков будет проводиться в лаборатории аэропорта Мехрабад.

Ранее сообщалось, что Украина и Иран договорились вместе расшифровать черные ящики.

Также представители других стран, в частности, США, Франции и Канады направляются в Тегеран для проведения расследования.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, видео, Черные ящики, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь