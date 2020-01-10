В Иране объяснили часовую задержку вылета разбившегося Боинга

Самолет вылетел на час позже из-за проблем с перегрузом и необходимостью выгрузки части багажа.

Разбившийся самолёт за 2 месяца и 3 недели до катастрофы wikimedia.org

Читай также: США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране

Самолет МАУ, потерпевший катастрофу возле Тегерана, вылетел с опозданием из-за организационных вопросов: по причине небольшого перегруза с самолета выгрузили часть багажа. Об этом рассказал глава отдела расследования чрезвычайных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, пишет “Европейская правда“ со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Задержка была связана с запросом пилота выгрузить часть груза пассажиров на следующий рейс в аэропорт Украины, - сказал Резайефар.

Читай также: Появилось видео черных ящиков с самолета МАУ

По словам чиновника, обычно самолеты заправляют дополнительным объемом топлива на случай, если судно столкнется с непогодой в аэропорту назначения. В случае с украинским Боингом после получения дополнительного топлива вес самолета МАУ превысил допустимую взлетную массу, поэтому было принято решение выгрузить часть груза, чтобы достичь допустимого веса и обеспечить возможность взлета.

Резайефар подчеркнул, что такая оперативная координация не является проблемой и происходит во всех аэропортах для повышения безопасности полетов.

Напомним, вчера стало известно, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который разбился под Тегераном в среду 8 января, вылетел почти с часовым опозданием. Вылет был запланирован на 5:15 по местному времени (3.45 по Киеву), но фактически самолет поднялся в воздух только в 6:12.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.