Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами - Голландия

Глава МИД Нидерландов прокомментировал крушение украинского лайнера.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок назвал "очень вероятным" то, что самолет МАУ потерпел крушение после удара иранских ракет. Об этом сообщает Reuters.

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"Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами. Важно, чтобы независимое расследование пролило свет на произошедшее. Давайте ждать результатов независимого расследования", - отметил Блок.



Министр также заявил, что Нидерланды готовы помощь в проведении расследования крушения лайнера.



Напомним, Франция готова помочь в расследовании крушения самолета МАУ в Иране.

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