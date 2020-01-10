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Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами - Голландия

Комментариев: 1
Глава МИД Нидерландов прокомментировал крушение украинского лайнера.
Место крушения лайнера МАУ
Место крушения лайнера МАУ
twitter.com/CGTNOfficial

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок назвал "очень вероятным" то, что самолет МАУ потерпел крушение после удара иранских ракет. Об этом сообщает Reuters. 

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"Очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами. Важно, чтобы независимое расследование пролило свет на произошедшее. Давайте ждать результатов независимого расследования", - отметил Блок.

Министр также заявил, что Нидерланды готовы помощь в проведении расследования крушения лайнера.

Напомним, Франция готова помочь в расследовании крушения самолета МАУ в Иране.

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Теги: крушение Боинга, Иран, Голландия, ракеты
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Комментариев (1)
Alkoholowe    10.01.2020, 16:53
Оценка:  +1
Alkoholowe
если это правда..пускай Иран горит в огне.
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