Россия о рейсе МАУ: Рано возлагать вину на Иран
На данный момент нет оснований обвинять Иран в сбитии украинского самолета возле Тегерана. Об этом в пятницу, 10 января, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.
"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", - сказал он.
Накануне издание Newsweek заявило, что иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украинский самолет.
О вероятности сбития самолета ракетой заявили лидеры США, Канады и Великобритании. В Иране такую возможность отрицают.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительства данных стран предоставить доказательства, которыми они располагают.
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