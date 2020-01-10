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Россия о рейсе МАУ: Рано возлагать вину на Иран

Комментариев: 2
Выводы о причинах авиакатастрофы в Тегеране нужно делать после заключений специалистов, считают в МИД РФ.
В МИД РФ прокомментировали версию о сбитии самолета иранской ракетой
В МИД РФ прокомментировали версию о сбитии самолета иранской ракетой
kp.ru

На данный момент нет оснований обвинять Иран в сбитии украинского самолета возле Тегерана. Об этом в пятницу, 10 января, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", - сказал он.

Накануне издание Newsweek заявило, что иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украинский самолет. 

О вероятности сбития самолета ракетой заявили лидеры США, Канады и Великобритании. В Иране такую возможность отрицают.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительства данных стран предоставить доказательства, которыми они располагают.

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, МИД РФ, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    10.01.2020, 16:25
Оценка:  0
Lyonya-Space
Специалистов из Союзмультфильма иранским братьям уже направили?
xapi3mat    10.01.2020, 16:17
Оценка:  +2
xapi3mat
что эти пиzдюки скажут?....
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