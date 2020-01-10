Крушение самолета: в Еврокомиссии прокомментировали версию о ракете

Убедительных доказательств сбивания пассажирского лайнера ракетой пока нет, считают в Европейской комиссии.

Представитель Европейской комиссии на брифинге в пятницу, 10 января, заявил, что пока не видит убедительных доказательств причины падения самолета МАУ под Тегераном, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что на брифинге в Брюсселе журналисты попросили прокомментировать озвученные премьером Канады данные о сбивании самолета иранской ракетой.

"На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента, и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается", - сказал представитель комиссии, добавив, что комиссия ожидает проведения независимого расследования в соответствии с международными правилами.

В то же время представитель комиссии не дал прямого ответа на вопрос, верит ли ЕК в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.

"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", - сказал представитель ЕК.

Он добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.

Чиновник также подчеркнул важность обеспечения безопасности пассажиров, в частности, граждан ЕС.

Напомним, накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета. По его словам, данные о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет есть у разведслужб Канады и ее союзников.

Со схожими заявлениями выступил премьер-министр Великобратинаа Борис Джонсон, заявивший, что существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса "земля - воздух".

Ракета или двигатель. Расследование катастрофы МАУ

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