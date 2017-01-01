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Lufthansa и ее "дочка" приостановили полеты в Тегеран

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Полеты в Тегеран приостановила до 20 января авиакомпания Lufthansa и Austrian Airlines, входящая в Lufthansa Group.
Полеты приостановлены в связи с авиакатастрофой МАУ
Полеты приостановлены в связи с авиакатастрофой МАУ
 
Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до 20 января в связи с последними событиями в стране, говорится в сообщении пресс-центра перевозчика.
 
Авиакомпания обслуживает рейсы в Тегеран из Франкфурта-на-Майне. 9 января Lufthansa приняла решение о возврате самолета, уже вылетевшего в иранскую столицу, на фоне сообщений о том, что потерпевший крушение в Иране украинский Boeing 737 мог быть сбит.
 
Полеты в Тегеран приостановила и авиакомпания Austrian Airlines, входящая в Lufthansa Group.
 
Рейсы в Тегеран сразу же после трагедии приостановила и авиакомпания Международные авиалинии Украины, самолет которой разбился.
 
Ранее полеты в Иран и Ирак отменили также авиакомпании Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Air France.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, полеты, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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