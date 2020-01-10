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В Абхазии "представителей ДНР " обвинили в участии в "госперевороте" – СМИ

Комментариев: 8
Сепаратисты из Украины якобы участвовали в попытке "госпереворота" в оккупированном грузинском регионе.
Местные "чиновники" выясняют цель их пребывания там
Местные "чиновники" выясняют цель их пребывания там

Представители так называемой "Донецкой народной республики" якобы участвовали в попытке "государственного переворота" в непризнанном грузинском регионе Абхазия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию самопровозглашенного "президента".

"Власти" региона сейчас выяснят обстоятельства появления и пребывания этих лиц в Абхазии, сказал собеседник агентства.

Ранее в Абхазии заявили о попытке госпереворота. Оппозиция штурмует резиденцию президента непризнанной "республики", требуя признать незаконными результаты выборов.

Напомним, в Украине заявили, что не признают так называемые президентские выборы в Абхазии, состоявшиеся в конце лета.

 

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Теги: Абхазия, сепаратисты, ДНР, Госпереворот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ira0957    10.01.2020, 17:47
Оценка:  -7
ira0957
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
WTF2wtf    10.01.2020, 17:48
Оценка:  +6
WTF2wtf
ДядяИра, ты дебил ...
WTF2wtf    10.01.2020, 17:51
Оценка:  +6
WTF2wtf
Ахра Авидзба (позывной среди боевиков на Донбассе "Абхаз" не гражданин Украины, но воевал против Украины на Донбассе и много там светился
WTF2wtf    10.01.2020, 17:52
Оценка:  +6
WTF2wtf
Он там "гырой Дыры", командовал "Пятнашкой" и не только ... теперь бучу в Абхазии мутит
Дядя_Леня    10.01.2020, 17:12
Оценка:  0
Дядя_Леня
Даёшь АНР!!
WTF2wtf    10.01.2020, 17:48
Оценка:  +6
WTF2wtf
угу, а потом по всей россии ... уже все наемники из местных в российских армейских корпусах на Донбассе уже получили российские паспорта, да и воюющие там россияне тоже могут бучу где угодно замутить
WTF2wtf    10.01.2020, 17:02
Оценка:  +6
WTF2wtf
На российских ресурсах читал, что того же "Абхаза" (примелькавшегося в боевых действиях на оккупированном россией Донбассе) называют не участником, а "организатором"
WTF2wtf    10.01.2020, 17:06
Оценка:  +6
WTF2wtf
только россияне не пишут, что он воевал на Донбассе против Украины ... но персонаж известный
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