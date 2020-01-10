В Абхазии "представителей ДНР " обвинили в участии в "госперевороте" – СМИ
Представители так называемой "Донецкой народной республики" якобы участвовали в попытке "государственного переворота" в непризнанном грузинском регионе Абхазия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию самопровозглашенного "президента".
"Власти" региона сейчас выяснят обстоятельства появления и пребывания этих лиц в Абхазии, сказал собеседник агентства.
Ранее в Абхазии заявили о попытке госпереворота. Оппозиция штурмует резиденцию президента непризнанной "республики", требуя признать незаконными результаты выборов.
Напомним, в Украине заявили, что не признают так называемые президентские выборы в Абхазии, состоявшиеся в конце лета.
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