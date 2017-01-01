Нидерланды допускают сбитие МАУ иранскими ракетами

Перед Нидерландами вероятность сбивания Боинга иранскими ракетами поддержали Канада и Великобритания.

Самолет МАУ в Тегеране могли сбить иранские ракеты, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет в пятницу, 10 января, Reuters.

"Действительно, очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", - сказал он перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По его словам, следующие шаги ЕС будут зависеть от того, как Тегеран отреагирует на результаты расследования.

На вопрос о том, следует ли применить санкции против Ирана, Блок ответил:

"Это зависит от реакции Ирана (на результаты независимого расследования) на то, какими должны быть следующие шаги".

Как известно, перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Тегеране был сбит иранской ракетой.

Его заявление поддержал и премьер Великобритании Борис Джонсон.

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