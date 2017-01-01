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Нидерланды допускают сбитие МАУ иранскими ракетами

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Перед Нидерландами вероятность сбивания Боинга иранскими ракетами поддержали Канада и Великобритания.
Позицию Нидерландов высказал глава МИД Стеф Блок
Позицию Нидерландов высказал глава МИД Стеф Блок
 
Самолет МАУ в Тегеране могли сбить иранские ракеты, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет в пятницу, 10 января, Reuters.
 
"Действительно, очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", - сказал он перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
 
По его словам, следующие шаги ЕС будут зависеть от того, как Тегеран отреагирует на результаты расследования.
 
На вопрос о том, следует ли применить санкции против Ирана, Блок ответил: 
 
"Это зависит от реакции Ирана (на результаты независимого расследования) на то, какими должны быть следующие шаги".
 
Как известно, перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Тегеране был сбит иранской ракетой. 
 
Его заявление поддержал и премьер Великобритании Борис Джонсон. 
 
В то же время в Иране категорически отрицают причастность к авиакатастрофе МАУ.
 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, ракеты, Нидерланды, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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