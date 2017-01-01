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В Иране начали расшифровывать черные ящики

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Эксперты надеются получить данные полета и звуки, записанные в кабине пилотов, в том числе последние слова летчиков.
В Иране проводят экспертизу по авиакатастрофе самолета МАУ
В Иране проводят экспертизу по авиакатастрофе самолета МАУ

Иранские и украинские эксперты в Тегеране приступили к расшифровке обоих черных ящиков с борта самолета Boeing 737, который потерпел крушение в Иране. Об этом в пятницу, 10 января, заявил руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, эксперты работают в лаборатории в аэропорту Мерабад в Тегеране. Задачей исследователей является получение хранимых данных полета и звуков, записанных в кабине пилотов, в том числе последних слов пилота самолета.

Чиновник заверил, что Иран имеет технические возможности для оценки данных черных ящиков, но отметил, что с украинской стороной было согласовано, что при необходимости будет использоваться другое программное обеспечение и приборы других стран. Также не исключается возможность передачи черных ящиков для оценки в другие страны.

Ранее иранские чиновники показали найденные черные ящики. Анонсировалось, что бортовые самописцы вскроют 10 января.

Как сообщалось, Канада и Франция направили в Тегеран специалистов для расследования причин авиакатастрофы.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, экспертиза, Черные ящики, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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