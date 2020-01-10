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НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер

Комментариев: 3
Йенс Столтенберг не видит оснований не верить видео о возможном поражении украинского самолета иранской ракетой.
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет оснований сомневаться в том, что Иран сбил украинский самоелт в Тегеране ракетой. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, 10 января, передает AFP.

"Я не буду вдаваться в подробности относительно нашей разведки, но могу сказать, что у нас нет оснований не верить сообщениям, которые озвучивают в разных столицах стран НАТО", - сказал Столтенберг. 

Он заявил, что Иран должен провести прозрачное расследование о причинах катастрофы украинского самолета.

"Важно, чтобы мы установили там все факты... Я призываю Иран в полной мере участвовать и внести свой вклад в прозрачное и тщательное расследование… Нам необходимо тщательное расследование, чтобы установить все факты, и именно поэтому мы должны в полной мере сотрудничать с иранской стороной", - сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ. Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране, заявил президент США. Его поддержали некоторые другие мировые лидеры.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украинский самолет. Он якобы подвергся удару ракетной системой земля-воздух Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Также появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет.

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Теги: Украина, авиакатастрофа, НАТО, Иран, самолет, ракета, МАУ, Йенс Столтенберг, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Туземун    10.01.2020, 19:02
Оценка:  -6
Туземун
Причина всех бед в том регионе - это присутствие во многих странах террористической организации НАТО во главе с пиндосами...
Из_бана    10.01.2020, 19:07
Оценка:  +4
Из_бана
А греки тут при чем?
solani    10.01.2020, 18:52
Оценка:  0
solani
что за бред, как можно поддерживать версию не имея доказательств.Называется у журналистов праздник, есть о чем звездеть
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