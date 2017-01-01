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В Ираке проходят антиамериканские протесты

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Тысячи протестующих призывают власти Ирака оставаться в стороне от конфликта Америки и Ирана.
В Ираке не утихают акции протеста
В Ираке не утихают акции протеста

Тысячи иракцев вышли на акции протеста, на которых теперь звучат одновременно лозунги как против США, так и за, сообщает сайт издания Daily Star.

Издание уточняет, что демонстранты - на фоне резкой эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном - призывают Ирак оставаться в стороне от конфликта США и Ирана.

Демонстрации проходят на площади Тахрир в Багдаде, а также в ряде районов на населенном преимущественно шиитами юге Ирака - в городах Эд-Дивания, Эн-Насирия, Басра, Эн-Наджаф и Кербела.

Как сообщалось, уже произошел третий ракетный обстрел в Ираке за неделю. Напомним, в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это был ответ на ликвидацию  в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани военными США.

Операция получила название "Мученик Сулеймани". По американским объектам были выпущены около двух десятков ракет класса "земля – земля". Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет. Также появилось видео с базы США после обстрела.

Позже 8 января три ракеты типа Катюша упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные миссии.

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Теги: Ирак, США, митинг, протесты, митинги
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Источник: korrespondent.net

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