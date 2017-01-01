Появились новые фото места крушения самолета. 18+

На снимках видно обломки самолета и личные вещи пассажиров. На месте аварии все еще работают спасатели.

Также появилось новое видео с украинским лайнером Telegram/PS752

В сети опубликовали новые фотографии с места крушения украинского самолета МАУ в Тегеране 8 января. Снимки появились в Telegram-канале PS752.

На фото видно, что обломки самолета разбросаны на большой территории. На месте аварии все еще работают спасатели.

Также на канале появилось новое видео возможного ракетного удара по украинскому самолету.