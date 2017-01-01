Мальчик открыл стрельбу в школе Мексики, есть жертвы

Ребенок убил учительницу и покончил с собой. Еще пятеро детей и один преподаватель получили ранения.

На севере Мексики ребенок устроил стрельбу в школе. 12-летний мальчик убил учительницу и покончил с собой. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

Представитель регионального управления общественной безопасности Аделаидо Флореса сообщил, что при чрезвычайном происшествии пострадали шесть человек, в том числе несколько детей. Согласно уточненным данным, учащемуся, который открыл огонь, было 12 лет.

Как рассказал лава городской администрации Хорхе Серменьо в эфире телеканала Televisa, учащийся имел при себе два пистолета.

"Он принес в школу два пистолета и убил учительницу. Еще пятеро детей и один преподаватель получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое", - сказал мэр.

По данным властей, устроившего стрельбу ребенка воспитывала бабушка, и он хорошо учился.

Прокуратура штата приступила к расследованию обстоятельств трагедии.

Напомним, что ранее в США водитель обстрелял детей за снежки в его авто. Девочка и мальчик были госпитализированы после того, как их обстрелял водитель автомобиля, в который они бросали снежки.

Также сообщалось, что прихожане американской церкви застрелили стрелка. Неизвестный открыл огонь во время службы в церкви, но был застрелен прихожанами. Два человека погибли.

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