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Корабли РФ и США опасно сблизились в Аравийском море

Комментариев: 4
Американские представители сочли инцидент небезопасным и провокационным со стороны российских коллег.

Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в северной части Аравийского моря. Об этом сообщил в пятницу, 10 января, телеканал CNN со ссылкой на заявление ВМС США.

"В четверг, 9 января российский военный корабль совершил агрессивное приближение к американскому эсминцу Farragut, когда он проводил плановые действия на севере Аравийского моря ", - приводит телеканал цитату из документа.

"Инцидент являет собой пример сближения между вооруженными силами США и России, американские представители сочли его небезопасным и провокационным", - отмечает CNN.

"Farragut дал пять коротких гудков, Международный морской сигнал об опасности столкновения, и потребовал от российского судна изменить курс согласно международных правил морского движения. Российское судно сначала отказалось, но в конечном итоге изменило курс", - говорится в заявлении.

Видео инцидента, которое есть в распоряжении телеканала, показывает, как российский военный корабль быстро приближается к американскому кораблю Farragut. Корабль приблизился к эсминцу на расстояние 60 метров, прежде чем изменил курс.

 
Ранее сообщалось, что Черное море на буксире завели десантный корабль РФ. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. По официальной версии, у российского судна произошла поломка двигателей.
 
 
 

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Теги: Россия, США, корабль, корабли, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Детонатор    10.01.2020, 23:31
Оценка:  -8
Детонатор
Американцы обосрались?
лаптиADIDAS    10.01.2020, 23:44
Оценка:  +6
лаптиADIDAS
Тебе пыдору в рот )))
лаптиADIDAS    10.01.2020, 23:50
Оценка:  +6
лаптиADIDAS
Детонатор=Антибес=Boxerogos=В атная Пыдрота )))
Utek    10.01.2020, 23:19
Оценка:  +3
Utek
Так и слышу - "дави его справа б...ть, держаться всем, бл...ть". Эй, у вас снова приборы барахлят? На истребителях тоже помнится барахлили пока турки не откалибровали, б...ть! )))
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