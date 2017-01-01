Появилось новое видео падения самолета МАУ в Иране

В социальных сетях до сих пор публикуют видеозаписи падения лайнера Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране.



В Сети опубликовано еще одно видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент падения самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Тегеране 8 января. Видеозапись размещена в Telegram-канале +18 #PS752.



На записи видно, как самолет загорелся в воздухе, а затем начал стремительно падать.







Авиакатастрофа МАУ на фоне атаки Ирана. Главное



Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.



11 января в Иране проведут пресс-конференцию, на которой объявят свою версию авиакатастрофы украинского самолета.

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