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Появилось новое видео падения самолета МАУ в Иране

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В социальных сетях до сих пор публикуют видеозаписи падения лайнера Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране.


В Сети опубликовано еще одно видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент падения самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Тегеране 8 января. Видеозапись размещена в Telegram-канале +18 #PS752. 

На записи видно, как самолет загорелся в воздухе, а затем начал стремительно падать.



Авиакатастрофа МАУ на фоне атаки Ирана. Главное

Напомним, 8 января  вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.

11 января в Иране проведут пресс-конференцию, на которой объявят свою версию авиакатастрофы украинского самолета. 

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Теги: видео, Тегеран, МАУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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