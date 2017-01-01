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Трамп оценил решение принца Гарри сложить королевские полномочия

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Американский президент сожалеет о выходе британского принца и его супруги из королевской семьи.
Елизавета II и Дональд Трамп
Елизавета II и Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что огорчен решением британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

"Я думаю, это печально. У меня просто такое уважение к королеве Елизавете II, я не думаю, что это должно происходить с ней", – сказал американский лидер.

Трамп охарактеризовал королеву Великобритании как "потрясающую женщину", которая "никогда не ошибалась".

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. 

Королева разочарована. Почему Гарри и Меган отделяются

Герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что хотят создать собственную благотворительную организацию, а также планируют жить не только в Великобритании, но и в США.

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Теги: королевская семья Британии, Елизавета II, Дональд Трамп, принц Гарри
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Источник: korrespondent.net

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