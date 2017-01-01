Трамп оценил решение принца Гарри сложить королевские полномочия

Американский президент сожалеет о выходе британского принца и его супруги из королевской семьи.



Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что огорчен решением британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

"Я думаю, это печально. У меня просто такое уважение к королеве Елизавете II, я не думаю, что это должно происходить с ней", – сказал американский лидер.

Трамп охарактеризовал королеву Великобритании как "потрясающую женщину", которая "никогда не ошибалась".

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.



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