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Скончался правивший почти 50 лет султан Омана

Комментариев: 1
В субботу, 11 января, ушел из жизни султан Омана Кабус бен аль-Саид. Ему было 79 лет.
Султан Омана Кабус бен Саид
Султан Омана Кабус бен Саид

Султан Омана Кабус бен Саид скончался в возрасте 79 лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ султаната. 
 
В стране объявлен трехдневный траур.
 
Отмечается, что в 2015 году у султана диагностировали рак. В конце 2019 года его состояние ухудшилось, из-за чего глава Омана даже выезжал на лечение в Бельгию.
 
Кабус бен Саид пришел к власти в 1970 году в результате переворота и свержения собственного отца.

Султан не оставил наследников. В течение трех дней монаршая семья решит, кто следующим займет трон.

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Ранее сообщалось, что король Норвегии Харальд V попал в больницу. Причиной госпитализации стало головокружение. 

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Теги: смерть, Оман, султан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    11.01.2020, 04:12
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Аккурат после отдыха Янелоха....
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