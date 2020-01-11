Скончался правивший почти 50 лет султан Омана
В субботу, 11 января, ушел из жизни султан Омана Кабус бен аль-Саид. Ему было 79 лет.
Султан Омана Кабус бен Саид скончался в возрасте 79 лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ султаната.
В стране объявлен трехдневный траур.
Отмечается, что в 2015 году у султана диагностировали рак. В конце 2019 года его состояние ухудшилось, из-за чего глава Омана даже выезжал на лечение в Бельгию.
Кабус бен Саид пришел к власти в 1970 году в результате переворота и свержения собственного отца.
Султан не оставил наследников. В течение трех дней монаршая семья решит, кто следующим займет трон.
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Султан не оставил наследников. В течение трех дней монаршая семья решит, кто следующим займет трон.
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