Скончался правивший почти 50 лет султан Омана

В субботу, 11 января, ушел из жизни султан Омана Кабус бен аль-Саид. Ему было 79 лет.



Султан Омана Кабус бен Саид скончался в возрасте 79 лет, сообщает агентство

Султан Омана Кабус бен Саид скончался в возрасте 79 лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ султаната.

В стране объявлен трехдневный траур.



Отмечается, что в 2015 году у султана диагностировали рак. В конце 2019 года его состояние ухудшилось, из-за чего глава Омана даже выезжал на лечение в Бельгию.





Султан не оставил наследников. В течение трех дней монаршая семья решит, кто следующим займет трон.



В Таиланде короновали короля Раму Х Кабус бен Саид пришел к власти в 1970 году в результате переворота и свержения собственного отца.Султан не оставил наследников. В течение трех дней монаршая семья решит, кто следующим займет трон.

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