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От нового типа коронавируса впервые умер житель Китая

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В городе Ухань выявлен 41 случай заражения. Несколько сотен местных жителей находятся под наблюдением.
Коронавирус
Коронавирус
telegraph.co.uk


Заболевший новым типом коронавируса в китайском городе Ухань скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения.

Отмечается, что еще семеро человек находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент коронавирус диагностирован у 41 местного жителя, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, один умер. Двое были выписаны из больницы.

739 человек находятся под наблюдением врачей, среди них 419 медицинских работников, имевших тесный контакт с больными.

Ученые создали вакцину против вируса MERS

Напомним, ранее в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Как стало известно, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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Теги: Китай, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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