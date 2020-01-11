От нового типа коронавируса впервые умер житель Китая
Заболевший новым типом коронавируса в китайском городе Ухань скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения.
Отмечается, что еще семеро человек находятся в тяжелом состоянии.
На данный момент коронавирус диагностирован у 41 местного жителя, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, один умер. Двое были выписаны из больницы.
739 человек находятся под наблюдением врачей, среди них 419 медицинских работников, имевших тесный контакт с больными.
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Напомним, ранее в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Как стало известно, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
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