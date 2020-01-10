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Процесса импичмента Трампа вскоре перейдет в Сенат

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Материалы по импичменту американского президента Дональда Трампа поступят в Сенат на следующей неделе.
Трампу грозит импичмент
Трампу грозит импичмент
Getty Images


Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что на следующей неделе отправит в Сенат статьи об импичменте президента Дональда Трампа, сообщает Politico.

В адресованном демократам письме Пелоси отметила, что попросила главу юридического комитета Сената Джерри Надлера быть готовым вынести на обсуждение резолюцию о передаче статей в Сенат.

Ожидается, что это произойдет в следующую пятницу.

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Теги: Импичмент Президента, Дональд Трамп, Сенат США, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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