Крушение самолета в Иране: Канада уточнила число погибших сограждан
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что при крушении украинского самолета Boeing 737-800 в Иране погибли 57 канадских граждан, передают местные СМИ.
По уточненным министром данным, среди 167 погибших пассажиров 57, а не 63, были гражданами Канады.
"Основываясь на самой последней полученной информации, мы смогли установить, что число канадских жертв было не 63, а 57", - сказал Шампань.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.
11 января в Иране проведут пресс-конференцию, на которой объявят свою версию авиакатастрофы украинского самолета.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet