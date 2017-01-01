Крушение самолета в Иране: Канада уточнила число погибших сограждан

Количество погибших граждан Канады сократилось до 57 человек. Ранее сообщалось о 63 погибших канадцев.



Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что при крушении украинского самолета Boeing 737-800 в Иране погибли 57 канадских граждан, передают местные СМИ.



По уточненным министром данным, среди 167 погибших пассажиров 57, а не 63, были гражданами Канады.



"Основываясь на самой последней полученной информации, мы смогли установить, что число канадских жертв было не 63, а 57", - сказал Шампань.

Отмечается, что данные были уточнены на основе сопоставления информации о днях рождения с полетными документами.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.



11 января в Иране проведут пресс-конференцию, на которой объявят свою версию авиакатастрофы украинского самолета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet