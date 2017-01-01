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Крушение самолета в Иране: Канада уточнила число погибших сограждан

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Количество погибших граждан Канады сократилось до 57 человек. Ранее сообщалось о 63 погибших канадцев.
Место крушения самолета МАУ в Иране
Место крушения самолета МАУ в Иране


Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что при крушении украинского самолета Boeing 737-800 в Иране погибли 57 канадских граждан, передают местные СМИ.

По уточненным министром данным, среди 167 погибших пассажиров 57, а не 63, были гражданами Канады.

"Основываясь на самой последней полученной информации, мы смогли установить, что число канадских жертв было не 63, а 57", - сказал Шампань.

Отмечается, что данные были уточнены на основе сопоставления информации о днях рождения с полетными документами.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.

11 января в Иране проведут пресс-конференцию, на которой объявят свою версию авиакатастрофы украинского самолета. 

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Теги: Канада, жертвы, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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