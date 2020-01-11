Иран признал, что сбил украинский самолет – СМИ

Власти Ирана заявили, что самолет Международных авиалиний Украины под Тегераном был сбит "непреднамеренно".

Место крушения самолета МАУ в Иране



Военные Ирана признали, что самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины был сбит ракетой из-за ошибки, пишет



Аналогичные сообщения появились и в иранских информагентсвах. Военные Ирана признали, что самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины был сбит ракетой из-за ошибки, пишет Associated Press в субботу, 11 января. "Генеральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики подтвердил, что украинский самолет был сбит ракетами", - сообщает IranInternational



Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании Отмечается, что ракетный удар по украинскому лайнеру был нанесен непреднамеренно "из-за человеческой ошибки".Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение . В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент