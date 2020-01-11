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Иран признал, что сбил украинский самолет – СМИ

Комментариев: 9
Власти Ирана заявили, что самолет Международных авиалиний Украины под Тегераном был сбит "непреднамеренно".
Место крушения самолета МАУ в Иране
Место крушения самолета МАУ в Иране

Военные Ирана признали, что самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины был сбит ракетой из-за ошибки, пишет Associated Press в субботу, 11 января.

Аналогичные сообщения появились и в иранских информагентсвах.
 
"Генеральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики подтвердил, что украинский самолет был сбит ракетами", - сообщает IranInternational.
 
Отмечается, что ракетный удар по украинскому лайнеру был нанесен непреднамеренно "из-за человеческой ошибки".

Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.

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Теги: Иран, ракета, МАУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Lyonya-Space    11.01.2020, 07:38
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Пипец, нет слов...
Ведь власти с самого начала знали причину.
Зачем прятать голову в песок?
aceracer    11.01.2020, 07:09
Оценка:  +1
aceracer
У московитов-ордынцев ложь в крови. Они не представляют, что можна в чем-то признаваться, аятоллы в этом смысле и то больше на людей похожи. Но Мордору всеравно за сбитый малайзийский авиалайнер отвечать придется, кремлевскому главарю и его бандитской шайке никак не поможет то, что косят под идиотов
fkrfyfan    11.01.2020, 07:06
Оценка:  -9
fkrfyfan
И почему 3 дня делали вид, что ничего не понимают?
VSHIVANKA    11.01.2020, 06:52
Оценка:  -6
VSHIVANKA
НУ ВОТ И ВСЁ ХОХЛЯДИ , ДОЖДАЛИСЬ , И НЕХЕР БЫЛО БЕЖАТЬ ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА ....)))
ИРАН ИЗВИНИТСЯ , ЗАТКНЕТ ПАЧКОЙ ДОЛЛАРОВ ВАШИ ХРЮКАЛЬНИКИ И НА ЭТОМ ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ ....)))
colavova    11.01.2020, 07:19
Оценка:  +5
colavova
А НА МОРДОРЕ НАЧНЁТСЯ)))) МАССОВЫЙ ВОЗВРАТ КОМПЛЕКСОВ ТОР)))) ВШИВЫЙ, ТЫ РАД?
fkrfyfan    11.01.2020, 07:22
Оценка:  -8
fkrfyfan
селюк галицайский, ещё скажи что начнётся массовый возврат автоматов Калашникова.
colavova    11.01.2020, 06:41
Оценка:  +6
colavova
шо такое))) русня не успела ТОР вывезти)))
fkrfyfan    11.01.2020, 07:09
Оценка:  -5
fkrfyfan
Дебил, почему должны были вывезти купленное Ираном оружие?
colavova    11.01.2020, 07:15
Оценка:  +7
colavova
патаму шта терь его уже никто не купит)))) и за этот ТОР махмуды сдерут компенсацию у ваты)))
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