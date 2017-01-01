Роухани сожалеет о сбитом самолете

Президент страны выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что глубоко сожалеет о допущенной ошибке со сбитым украинским самолетом. Об этом он заявил в субботу, 11 января, на странице в Twitter.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке", - написал Роухани, выразив соболезнования жертвам трагедии.

Он отметил, что расследование инцидента продолжится до выяснения обстоятельств этой "великой трагедии" и "непростительной ошибки".

Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

Также Роухани распорядился принять меры для компенсации за сбитый самолет.

Кроме того, президент Ирана заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО страны, приведшие к сбитию пассажирского лайнера.

Напомним, военные Ирана признали, что самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины был сбит ракетой из-за ошибки.

Как сообщалось, Иран в субботу, 11 января, проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета.

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