Роухани сожалеет о сбитом самолете
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что глубоко сожалеет о допущенной ошибке со сбитым украинским самолетом. Об этом он заявил в субботу, 11 января, на странице в Twitter.
"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке", - написал Роухани, выразив соболезнования жертвам трагедии.
Он отметил, что расследование инцидента продолжится до выяснения обстоятельств этой "великой трагедии" и "непростительной ошибки".
Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.
Также Роухани распорядился принять меры для компенсации за сбитый самолет.
Кроме того, президент Ирана заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО страны, приведшие к сбитию пассажирского лайнера.
Напомним, военные Ирана признали, что самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины был сбит ракетой из-за ошибки.
Как сообщалось, Иран в субботу, 11 января, проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета.
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