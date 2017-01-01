Избран новый султан Омана

Министр культуры стал новым правителем страны на следующий день после смерти предыдущего султана и уже принес присягу.

Главой Омана после смерти предыдущего султана стал министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом в субботу 11 января, сообщает издание Al Watan Oman в Twitter.

Отмечается, что Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатный совещательный орган парламентского типа).

Напомним, султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. С 2015 года правитель Омана болел раком.

Кабус бен Саид Аль Саид был султаном Омана последние 50 лет - с 1970 года. Пришел к власти в результате переворота, свергнув своего отца. Аль Саид не оставил наследников. Сообщалось, что в течение трех дней монаршая семья решит, кто следующим займет трон.

Напомним, в начале января президент Украины Зеленский побывал с визитом в Омане.

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