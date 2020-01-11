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Черный ящик самолета МАУ расшифруют во Франции

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Накануне Иран предоставил доступ к бортовым самописцам сбитого самолета украинским специалистам.
Самописцы будут расшифровывать французские специалисты
Самописцы будут расшифровывать французские специалисты

Бортовой самопицес сбитого украинского самолета в Тегеране будет отправлен для расшифровки во Францию. Об этом в субботу, 11 января, сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, пишет агентство IRNA.

"Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию", - сказал он.

Накануне иранское ТВ показало момент вскрытия черного ящика. 

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что украинские специалисты получили доступ к черным ящикам самолета, месту крушения и переговорам с диспетчером.

Как сообщалось, сегодня утром иранские власти признали, что самолет был сбит военными.

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, Франция, МАУ, черный ящик
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Bedouin    11.01.2020, 10:48
Оценка:  0
Bedouin
А чего там расшифровывать? Персы уже признали свою вину.
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