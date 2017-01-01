Иран ускорит расследование крушения самолета МАУ

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси распорядился ускорить расследование по сбитому украинскому самолету в Тегеране. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 11 января.

"Судебные органы ВС Ирана должны в кратчайшие сроки собрать документы генерального штаба, Корпуса стражей исламской революции и Организации гражданской авиации, а также получить разъяснения со стороны официальных лиц", - заявил Раиси.

Как пишет агентство Fars, власти Ирана приняли решение объявить о том, что самолет был по ошибке сбит ВС страны вечером 10 января.

Отмечается, что в пятницу руководитель и духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи распорядился провести срочное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. В ходе этого мероприятия было принято решение в субботу объявить о том, что самолет был по ошибке сбит противовоздушной системой обороны Ирана.

Как уточняет IRIB , Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы.