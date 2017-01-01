Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран ускорит расследование крушения самолета МАУ

Комментариев: 0
Решение объявить о сбитии украинского самолета иранскими военными приняли накануне на срочном заседании Высшего совета национальной безопасности.
Иран признал, что самолет МАУ сбили военные
Иран признал, что самолет МАУ сбили военные

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси распорядился ускорить расследование по сбитому украинскому самолету в Тегеране. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 11 января.

"Судебные органы ВС Ирана должны в кратчайшие сроки собрать документы генерального штаба, Корпуса стражей исламской революции и Организации гражданской авиации, а также получить разъяснения со стороны официальных лиц", - заявил Раиси.

Как пишет агентство Fars, власти Ирана приняли решение объявить о том, что самолет был по ошибке сбит ВС страны вечером 10 января.

Отмечается, что в пятницу руководитель и духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи распорядился провести срочное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. В ходе этого мероприятия было принято решение в субботу объявить о том, что самолет был по ошибке сбит противовоздушной системой обороны Ирана.

Как уточняет IRIB, Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы.
 
"Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно", - говорится в сообщении.
 
Как сообщалось, сегодня утром иранские власти признали, что самолет был сбит военными
 
Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, расследование, МАУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь