США и Иран вели тайные переговоры после убийства Сулеймани - СМИ

Для коммуникации использовали швейцарских послов в Иране. Первый контакт состоялся через несколько часов после операции, узнали СМИ.

США и Иран вели тайные переговоры после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что страны обменивались информацией через швейцарских послов в Иране. Американские чиновники рассказали, что переговоры были взвешенными, в отличие от официальных заявлений.

Отмечается, что первый контакт состоялся спустя несколько часов после убийства Сулеймани в аэропорту Багдада. В послании от США власти просили представителей Ирана не прибегать к эскалации конфликта.

Впоследствии, свою позицию в послании через посольство разъяснили иранские власти.

Представители швейцарского диппредставительства рассказали, что связь происходит через отправку факсов на аппарат, доступ к которому ограничен узким кругом лиц. Далее послания передаются дипломатами заинтересованным сторонам.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после убийства генерала Сулеймани.



В ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство Сулеймани.

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